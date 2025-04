Ribeirão Preto (SP) revitaliza terminal rodoviário e áreas históricas com parceria BNDES Projeto inclui instalação de base da Guarda Metropolitana e melhorias urbanas em bairros como Vila Tibéria e Ipiranga SP Record Interior SP|Do R7 07/04/2025 - 22h08 (Atualizado em 07/04/2025 - 22h08 ) twitter

A Prefeitura de Ribeirão Preto (SP) iniciou obras de revitalização no entorno do terminal rodoviário e em áreas históricas da cidade, em parceria com o BNDES e governo estadual. O projeto, que não terá custos para os cofres municipais, prevê a instalação de uma base da Guarda Metropolitana e melhorias na infraestrutura urbana de bairros como Vila Tibéria e Ipiranga.