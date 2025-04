Ribeirão Preto (SP) sedia premiação que celebra inovação na publicidade brasileira Festival FestVideo reuniu publicitários de todo o país em evento reconhecido nacionalmente SP Record Interior SP|Do R7 15/04/2025 - 17h25 (Atualizado em 15/04/2025 - 17h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O FestVideo, um dos prêmios mais respeitados da publicidade brasileira, aconteceu em Ribeirão Preto (SP) e reuniu publicitários de todo o país. O evento, que contou com a parceria da Record, incentivou investimentos em talentos e tecnologia, destacando a criatividade como chave para o sucesso publicitário. Tony Valente, organizador do evento, revelou um crescimento de 20% nas inscrições, refletindo o reconhecimento nacional do festival.

A premiação também ofereceu oportunidades para estudantes, alinhando-os com profissionais do setor.