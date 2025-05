Rio Pardo muda de cor em Jardinópolis (SP) e levanta alerta ambiental Ambientalistas suspeitam de contaminação por vazamento de químicos ou descarte de resíduos SP Record Interior SP|Do R7 23/05/2025 - 21h50 (Atualizado em 23/05/2025 - 21h50 ) twitter

A repentina mudança de cor do Rio Pardo, em Jardinópolis (SP) — de tons escuros para branco — causou alarme entre moradores e especialistas. Ambientalistas suspeitam de contaminação por vazamento químico ou descarte ilegal de resíduos. O caso levanta preocupações sobre riscos à biodiversidade e ao uso humano, com apelos por ações imediatas da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) e do Ministério Público.