Risco de sarampo aumenta no Brasil e vacinação é essencial antes das férias Especialista reforça a importância da imunização SP Record Interior SP|Do R7 08/07/2025 - 21h47 (Atualizado em 08/07/2025 - 21h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Secretaria de Saúde alerta para o aumento de casos de sarampo no Brasil, com cinco confirmações em São Paulo (SP). A pediatra Nathalia Fontana reforça a necessidade da vacinação antes de viagens, com as doses da tríplice e tetra viral. Em Ribeirão Preto (SP), a cobertura vacinal é alta, mas a prevenção segue sendo fundamental para conter novos surtos.