São Carlos (SP) intensifica limpeza de terrenos para conter dengue e enchentes Com mais de 15 mil casos de dengue, prefeitura reforça fiscalização e aplica multas em proprietários SP Record Interior SP|Do R7 07/05/2025 - 21h37 (Atualizado em 07/05/2025 - 21h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A prefeitura de São Carlos (SP) realizou uma grande operação de limpeza em terrenos particulares com o objetivo de combater a dengue e prevenir enchentes. Com 15.000 casos confirmados da doença e oito mortes registradas, a cidade intensificou as ações para eliminar criadouros do mosquito transmissor. Proprietários que não atenderam às notificações foram multados, e a limpeza foi executada para garantir o cumprimento das leis municipais. A população é incentivada a denunciar terrenos abandonados.