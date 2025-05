Secretaria da Saúde discute fechar unidades do SUS mais cedo em Ribeirão (SP) A alteração ainda está em fase de estudo e será discutida com a comunidade SP Record Interior SP|Do R7 29/05/2025 - 21h11 (Atualizado em 29/05/2025 - 21h11 ) twitter

Moradores foram surpreendidos pela informação de que pelo menos três unidades do SUS fecharão duas horas mais cedo em Ribeirão Preto (SP). Os pacientes não gostaram da mudança, que poderá prejudicar trabalhadores que dependem do serviço após o expediente. A Secretaria de Saúde afirma que a alteração ainda está em fase de estudo e será discutida com a comunidade.