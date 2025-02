Seis pacientes que ficaram cegos passam por exames no HC após mutirão da catarata em Taquaritinga Equipe médica teria usado produto de limpeza no lugar de soro de hidratação durante cirurgias no AME da cidade, em outubro; Ministério Público e Saúde investigam caso SP Record Interior SP|Do R7 13/02/2025 - 09h09 (Atualizado em 13/02/2025 - 09h09 ) twitter

Mais seis pacientes que perderam a visão ou tiveram sequelas depois do mutirão de cirurgia de catarata, em outubro do ano passado, em Taquaritinga, passaram por exames nesta quarta (12) no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. As complicações teriam acontecido porque a equipe que realizou os procedimentos teria usado, por engano, um produto de limpeza no lugar do soro de hidratação. O Ministério Público de Taquaritinga já ouviu o Secretário de Saúde e representantes da Vigilância Sanitária, e deve se pronunciar nos próximos dias.