Semana de Portinari celebra arte e memória em Brodowski (SP) Obras de artistas regionais e nacionais enfeitam a cidade, mantendo viva a memória do pintor SP Record Interior SP|Do R7 18/08/2025 - 21h26 (Atualizado em 18/08/2025 - 21h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A 50ª Semana de Portinari em Brodowski, SP, celebra a vida e obra do pintor Cândido Portinari com exposições, oficinas e eventos culturais gratuitos. O Museu Casa de Portinari atrai turistas com seu acervo e atividades interativas. A festa italiana e o campeonato de pipa são destaques, promovendo a integração entre arte e comunidade. Obras de artistas regionais e nacionais enfeitam a cidade, mantendo viva a memória do pintor.