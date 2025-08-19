Logo R7.com
Semana de Portinari celebra arte e memória em Brodowski (SP)

Obras de artistas regionais e nacionais enfeitam a cidade, mantendo viva a memória do pintor

SP Record Interior SP|Do R7

A 50ª Semana de Portinari em Brodowski, SP, celebra a vida e obra do pintor Cândido Portinari com exposições, oficinas e eventos culturais gratuitos. O Museu Casa de Portinari atrai turistas com seu acervo e atividades interativas. A festa italiana e o campeonato de pipa são destaques, promovendo a integração entre arte e comunidade. Obras de artistas regionais e nacionais enfeitam a cidade, mantendo viva a memória do pintor.

