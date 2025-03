Senac oferece bolsa de estudos em cursos de qualificação profissional As vagas disponíveis são para as cidades de Ribeirão Preto, Franca, Bebedouro, Jaboticabal e Barretos SP Record Interior SP|Do R7 27/03/2025 - 15h56 (Atualizado em 27/03/2025 - 15h56 ) twitter

O Senac está oferecendo cerca de mil bolsas de estudo de qualificação profissional, nas cidades de Ribeirão Preto, Franca, Bebedouro, Jaboticabal e Barretos. Em Ribeirão Preto, são mais de quatrocentas oportunidades de bolsa.

De acordo com a coordenadora Lilian Alves, os interessados devem entrar no site do Senac, acessar a unidade na qual têm interesse, ver os cursos que estão sendo disponibilizados e, 20 dias antes do início das aulas, fazer a inscrição.