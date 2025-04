Sertãozinho (SP) se consolida como a segunda cidade mais arborizada do Brasil Com 98,4% da população em áreas verdes, município investe em plantio anual de 15 mil mudas e legislação que obriga árvores nas calçadas SP Record Interior SP|Do R7 23/04/2025 - 22h00 (Atualizado em 23/04/2025 - 22h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O censo do IBGE revelou Sertãozinho (SP) como a segunda cidade mais arborizada do país, com impressionantes 98,4% dos moradores vivendo em áreas arborizadas. O título é resultado de um planejamento urbano que inclui desde 2013 a obrigatoriedade de pelo menos uma árvore por calçada. A prefeitura mantém um viveiro municipal com 60 mil mudas de 70 espécies diferentes e planta anualmente 15 mil novas árvores, com participação ativa da população. O projeto transformou a cidade em modelo de qualidade ambiental e vida saudável.