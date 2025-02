Setor de serviços lidera ranking de empregos Aumento de contratações no Distrito Industrial reflete na geração de empregos no setor SP Record Interior SP|Do R7 06/02/2025 - 14h37 (Atualizado em 06/02/2025 - 14h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O setor de serviços liderou o ranking de geração de empregos em Franca (SP). Em 2024, mais de 3200 vagas foram criadas na cidade.

Estabelecimentos que ficam na região do Distrito Industrial sentiram o aumento do fluxo de clientes, depois que as fábricas próximas voltaram a contratar.