Setor de telemarketing cresce e atrai jovens sem experiência no Brasil
Área registra expansão e oferece vagas sem exigir conhecimento prévio ou ensino superior
O setor de telemarketing no Brasil é uma importante porta de entrada para jovens entre 18 e 24 anos, oferecendo oportunidades sem exigir experiência prévia ou ensino superior. Com mais de 1,4 milhão de trabalhadores, o setor cresceu 50% nos últimos 15 anos. Jovens como Pedro e Laura destacam o desenvolvimento de habilidades como empatia e comunicação, essenciais para o sucesso na área.