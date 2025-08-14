Setor de telemarketing cresce e atrai jovens sem experiência no Brasil Área registra expansão e oferece vagas sem exigir conhecimento prévio ou ensino superior SP Record Interior SP|Do R7 13/08/2025 - 21h14 (Atualizado em 13/08/2025 - 21h14 ) twitter

O setor de telemarketing no Brasil é uma importante porta de entrada para jovens entre 18 e 24 anos, oferecendo oportunidades sem exigir experiência prévia ou ensino superior. Com mais de 1,4 milhão de trabalhadores, o setor cresceu 50% nos últimos 15 anos. Jovens como Pedro e Laura destacam o desenvolvimento de habilidades como empatia e comunicação, essenciais para o sucesso na área.