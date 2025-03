Sevandija: nove anos depois, ações ainda se arrastam na justiça Investigação, iniciada em 2016, revelou um esquema de desvio de mais de R$200 milhões envolvendo políticos e empresários SP Record Interior SP|Do R7 21/03/2025 - 15h37 (Atualizado em 21/03/2025 - 15h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Dois executivos da Aegea, uma das maiores empresas de saneamento do Brasil, são réus em um caso de corrupção em Ribeirão Preto (SP).

A investigação, iniciada em 2016, revelou um esquema de desvio de mais de R$200 milhões envolvendo políticos e empresários. A ‘Operação Sevadija’ resultou em várias prisões e condenações, mas o julgamento dos executivos ainda está pendente.

A Aegea, que controla a Águas do Rio, enfrenta, também, problemas judiciais no Rio de Janeiro, incluindo multas por falhas no abastecimento de água.

A empresa reafirma seu compromisso com a transparência, enquanto o processo aguarda decisão no Supremo Tribunal Federal.