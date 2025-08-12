Sinalização confusa afasta motoristas da Avenida Saudade, em Ribeirão Preto (SP) Comerciantes registram queda nas vendas e cobram clareza sobre as regras de estacionamento SP Record Interior SP|Do R7 12/08/2025 - 20h28 (Atualizado em 12/08/2025 - 20h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Motoristas têm evitado estacionar na Avenida Saudade, em Ribeirão Preto (SP), mesmo com a liberação após as 9h, devido à sinalização considerada confusa. Comerciantes relatam queda de 30% nas vendas e afirmam que têm tentado informar os clientes sobre a permissão de estacionamento. Especialistas sugerem melhorias na comunicação e na sinalização para resolver o problema.