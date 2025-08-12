Logo R7.com
Sinalização confusa afasta motoristas da Avenida Saudade, em Ribeirão Preto (SP)

Comerciantes registram queda nas vendas e cobram clareza sobre as regras de estacionamento

SP Record Interior SP|Do R7

Motoristas têm evitado estacionar na Avenida Saudade, em Ribeirão Preto (SP), mesmo com a liberação após as 9h, devido à sinalização considerada confusa. Comerciantes relatam queda de 30% nas vendas e afirmam que têm tentado informar os clientes sobre a permissão de estacionamento. Especialistas sugerem melhorias na comunicação e na sinalização para resolver o problema.

