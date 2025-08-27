Sistema Boitel cresce e dá segurança financeira a pecuaristas
Modelo de engorda terceirizada garante previsibilidade mesmo com instabilidade do mercado externo
O sistema Boitel, que terceiriza a fase de engorda do gado, ganha força no Brasil ao oferecer previsibilidade e rentabilidade aos pecuaristas. Em Sertãozinho (SP), uma estrutura abriga 12 mil cabeças, com alimentação balanceada e rigor no controle de qualidade. Os produtores pagam pelo quilo do alimento ou pela arroba produzida, com acerto após o abate. Mesmo com tarifas dos EUA sobre a carne brasileira, o modelo garante estabilidade financeira.