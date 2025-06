Superlotação e falta de estrutura afetam hospital em Ribeirão Preto (SP) Crescimento de casos respiratórios e transferências das UPAs agravam cenário na unidade SP Record Interior SP|Do R7 24/06/2025 - 20h06 (Atualizado em 24/06/2025 - 20h06 ) twitter

Pacientes enfrentam superlotação e falta de estrutura no Hospital Beneficência Portuguesa, em Ribeirão Preto (SP). Com leitos insuficientes, muitos aguardam atendimento nos corredores. A situação se agravou com o aumento de casos respiratórios e as transferências vindas das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). A Secretaria de Saúde reconheceu o problema e orienta que irregularidades sejam denunciadas.