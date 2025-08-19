Tempo seco agrava problemas respiratórios em Ribeirão Preto (SP)
Especialistas recomendam hidratação constante, uso de umidificadores e atenção redobrada com crianças e idosos
A umidade do ar em Ribeirão Preto, SP, está em nível crítico, abaixo de 30%, agravando problemas respiratórios e aumentando o risco de queimadas. O médico otorrinolaringologista Márcio Vera recomenda hidratação constante, uso de umidificadores e atenção redobrada com crianças e idosos. A população também deve evitar qualquer tipo de queimada para prevenir incêndios durante o período de estiagem.