Tempo seco agrava problemas respiratórios em Ribeirão Preto (SP)
Especialistas recomendam hidratação constante, uso de umidificadores e atenção redobrada com crianças e idosos
SP Record Interior SP|Do R7
19/08/2025 - 20h50 (Atualizado em 19/08/2025 - 20h50 )

A umidade do ar em Ribeirão Preto, SP, está em nível crítico, abaixo de 30%, agravando problemas respiratórios e aumentando o risco de queimadas. O médico otorrinolaringologista Márcio Vera recomenda hidratação constante, uso de umidificadores e atenção redobrada com crianças e idosos. A população também deve evitar qualquer tipo de queimada para prevenir incêndios durante o período de estiagem.