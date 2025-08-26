Logo R7.com
Tempo seco e calor intensificam risco de queimadas em Ribeirão Preto (SP)

Defesa Civil emite alerta e intensifica fiscalização após incêndios assustarem moradores

SP Record Interior SP|Do R7

A Defesa Civil emitiu um alerta para o aumento do risco de queimadas em Ribeirão Preto (SP), em razão do tempo seco e das altas temperaturas. Incêndios recentes assustaram moradores, e a fiscalização foi reforçada. A região enfrenta índices de umidade comparáveis aos do deserto do Saara, o que agrava o cenário. Autoridades pedem medidas preventivas para evitar tragédias.

