Torcedor leva ‘caneta’ de mascote do Palmeiras e viraliza nas redes

Um empresário de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, viralizou nas redes sociais depois de ser surpreendido pelo mascote do Palmeiras no pré-jogo da semifinal contra o São Paulo no Allianz Parque.

A jogada que estampou inúmeras páginas nas redes sociais já soma milhares de visualizações e rende piadas entre desconhecidos e, também, ídolos do futebol na internet.

Rodrigo (ou ‘Cabelinho’, como é conhecido) tem uma escolinha de futebol em Ribeirão Preto e viajou para a capital só para assistir ao jogo.

Escolhido entre os sócios torcedores do Palmeiras, ele foi desafiado a fazer um gol contra o periquito.

‌



O empresário achou que fosse dominar a provocação, mas acabou surpreendido pela destreza do mascote, levando a ‘caneta’ já vista por milhares de pessoas.