Trabalhadores privados devem ter cautela com novo empréstimo consignado Apesar de a novidade oferecer uma solução para quem precisa de dinheiro, é preciso ter cuidado para evitar endividamento excessivo SP Record Interior SP|Do R7 26/03/2025 - 15h48 (Atualizado em 26/03/2025 - 15h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Desde a implementação do novo empréstimo consignado para trabalhadores da iniciativa privada, mais de 40 milhões de simulações de crédito foram realizadas.

Esse tipo de empréstimo, descontado diretamente do holerite, oferece uma solução para quem precisa de dinheiro, mas requer cautela para evitar endividamento excessivo.

O programa limita o comprometimento e até 35% do salário, utilizando até 10% do saldo do FGTS como garantia.

Economista destaca a importância de comparar propostas e entender todas as condições, como prazo, tamanho da parcela e taxa de juros.