Transporte público de Franca (SP) terá nova empresa e promessa de passagens mais baratas
Transição gera desconfiança por causa da relação entre a nova empresa e a antiga operadora
O transporte público de Franca (SP) passará por mudanças significativas nos próximos seis meses, com a entrada de uma nova empresa vencedora da licitação. A promessa é de melhorias no serviço e redução no preço das passagens, mas a transição levanta dúvidas devido à ligação da nova concessionária com a antiga operadora.