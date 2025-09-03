Logo R7.com
Transporte público de Franca (SP) terá nova empresa e promessa de passagens mais baratas

Transição gera desconfiança por causa da relação entre a nova empresa e a antiga operadora

SP Record Interior SP|Do R7

O transporte público de Franca (SP) passará por mudanças significativas nos próximos seis meses, com a entrada de uma nova empresa vencedora da licitação. A promessa é de melhorias no serviço e redução no preço das passagens, mas a transição levanta dúvidas devido à ligação da nova concessionária com a antiga operadora.

