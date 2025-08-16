Último dia: Fenasucro & Agrocana impulsiona inovação no setor de bioenergia Evento atraiu visitantes de dezenas de países e apresentou soluções tecnológicas que devem impulsionar o setor nos próximos anos SP Record Interior SP|Do R7 15/08/2025 - 21h10 (Atualizado em 15/08/2025 - 21h10 ) twitter

A 31ª edição da Fenasucro & Agrocana, realizada em Sertãozinho (SP), bateu recordes de público e volume de negócios, reunindo mais de 40 mil visitantes de 60 países. A feira se destacou pela apresentação de inovações tecnológicas, como robôs para solda e caminhões oficina, consolidando o protagonismo brasileiro no setor de bioenergia.