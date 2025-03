UPAs de Ribeirão Preto (SP) passam por reformas e melhorias Com um investimento previsto de quase R$30 milhões, Secretaria de Saúde visa um atendimento mais humanizado e eficiente SP Record Interior SP|Do R7 26/03/2025 - 15h39 (Atualizado em 26/03/2025 - 15h39 ) twitter

A partir de hoje (26), a UPA Oeste, em Ribeirão Preto (SP), implementará um novo sistema de atendimento com nomes de pacientes anunciados em TVs.

A unidade passou por reformas significativas, incluindo a solução de problemas de goteiras e melhorias na climatização.

Outras UPAs e Postos de Saúde da cidade também estão programados para reformas, com um investimento previsto de quase R$30 milhões.

A Secretaria de Saúde visa um atendimento mais humanizado e eficiente, com a expectativa de concluir as melhorias até o final do semestre.