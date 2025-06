Urso Renan comemora 18 anos com festa no zoológico de Ribeirão Preto (SP) Aniversário do animal integra programação do Arraiá dos Bichos e atrai visitantes SP Record Interior SP|Do R7 13/06/2025 - 21h01 (Atualizado em 13/06/2025 - 21h01 ) twitter

O Bosque Zoológico de Ribeirão Preto (SP) celebrou os 18 anos do urso Renan com uma festa especial. O evento fez parte do Arraiá dos Bichos e contou com bolo preparado com ingredientes da dieta do animal, além de atividades de enriquecimento ambiental. Visitantes, especialmente crianças, participaram da comemoração, fortalecendo a conexão do público com o carismático urso Renan.