Usina é condenada por morte de abelhas após uso irregular de agrotóxicos em Jardinópolis (SP) Decisão judicial destaca impacto ambiental e violação de normas de segurança SP Record Interior SP|Do R7 19/08/2025 - 21h17 (Atualizado em 19/08/2025 - 21h17 )

Uma usina da região de Jardinópolis, SP, foi condenada a pagar R$ 2,4 milhões por causar a morte de 750 mil abelhas devido à pulverização irregular de agrotóxicos. O caso, ocorrido em janeiro de 2021, foi julgado pela 2ª Vara de Jardinópolis após ação movida pelo Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente (GAEMA). A prática violou normas de segurança e afetou diretamente a biodiversidade local. Em outro caso ambiental, uma condenação por crime semelhante em Caconde resultou em pena de 4 anos e 10 meses.