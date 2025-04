Uso de telas antes de dormir aumenta risco de insônia em 59%, alerta pesquisa Segundo estudo norueguês, além de atrapalhar o sono, exposição pode prejudicar a saúde mental SP Record Interior SP|Do R7 03/04/2025 - 21h33 (Atualizado em 03/04/2025 - 21h33 ) twitter

Você dorme bem à noite? O uso de telas antes de dormir pode prejudicar significativamente a qualidade do sono. Uma pesquisa norueguesa revelou que uma hora de exposição a telas na cama aumenta o risco de insônia em 59% e pode fazer você acordar 24 minutos antes do previsto. Especialistas recomendam desligar dispositivos eletrônicos de 30 minutos a uma hora antes de dormir para evitar a inibição da melatonina, essencial para o sono. A insônia afeta 45% da população mundial, segundo a OMS, e a falta de sono pode impactar a saúde mental e as atividades diárias.