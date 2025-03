Uso excessivo de telas pode impactar o desenvolvimento infantil Especialistas destacam a importância de limitar o tempo de tela, especialmente em crianças menores de dois anos SP Record Interior SP|Do R7 17/03/2025 - 15h33 (Atualizado em 17/03/2025 - 15h33 ) twitter

Neste episódio do Visita na Record, as psicólogas Larissa Melo Inocêncio e Caroline Silva Oliveira discutem os efeitos do uso excessivo de dispositivos eletrônicos por crianças e jovens.

Elas abordam como a exposição prolongada a telas pode levar a problemas de saúde mental, como depressão e ansiedade, além de questões comportamentais como hiperatividade e agressividade.

As especialistas destacam a importância de limitar o tempo de tela, especialmente em crianças menores de dois anos, e a necessidade de supervisão parental.

A conversa também explora os benefícios potenciais das telas, quando usadas de forma equilibrada e com conteúdo de qualidade.