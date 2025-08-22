Uso irregular de canetas emagrecedoras sem prescrição acende alerta na saúde pública
Reutilização de agulhas e fracionamento de doses colocam em risco a saúde de quem busca emagrecimento rápido
Publicações online revelam o uso perigoso de canetas emagrecedoras sem prescrição médica. O compartilhamento e a reutilização de agulhas aumentam o risco de transmissão de doenças como hepatite e HIV. Médicos alertam sobre a prática de fracionar doses para reduzir custos, o que compromete a segurança e a eficácia do medicamento.