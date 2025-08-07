USP de Ribeirão Preto desenvolve própolis inovadora contra o coronavírus Nanoprópolis potencializa efeitos antioxidantes e antivirais SP Record Interior SP|Do R7 07/08/2025 - 20h55 (Atualizado em 07/08/2025 - 20h55 ) twitter

Pesquisadores da USP de Ribeirão Preto (SP) desenvolveram uma versão inovadora da própolis, testada contra o coronavírus com resultados surpreendentes. Utilizando tecnologia avançada, o extrato é exportado globalmente. A nanoprópolis aumenta a absorção celular, potencializando efeitos antioxidantes e antivirais, e foi eficaz na proteção contra o SARS-CoV-2, destacando o Brasil na ciência mundial.