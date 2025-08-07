USP de Ribeirão Preto desenvolve própolis inovadora contra o coronavírus
Nanoprópolis potencializa efeitos antioxidantes e antivirais
Pesquisadores da USP de Ribeirão Preto (SP) desenvolveram uma versão inovadora da própolis, testada contra o coronavírus com resultados surpreendentes. Utilizando tecnologia avançada, o extrato é exportado globalmente. A nanoprópolis aumenta a absorção celular, potencializando efeitos antioxidantes e antivirais, e foi eficaz na proteção contra o SARS-CoV-2, destacando o Brasil na ciência mundial.