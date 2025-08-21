Vans escolares poderão usar os corredores de ônibus em Ribeirão Preto (SP)
Medida temporária busca agilizar transporte de alunos com regras de credenciamento e fiscalização
A partir de 25 de agosto, vans escolares em Ribeirão Preto (SP) poderão circular nos corredores exclusivos de ônibus, facilitando o transporte dos alunos. Os veículos deverão estar credenciados e possuir selo semestral da RP Mobi. A iniciativa visa melhorar a fluidez e a segurança no trânsito, mas é temporária e será reavaliada periodicamente. Penalidades serão aplicadas para infrações cometidas fora do período letivo.