Veja as cotações dos principais produtos agro Valores foram cotados em 4 cidades do interior de São Paulo SP Record Interior SP|Do R7 13/03/2025 - 12h26 (Atualizado em 13/03/2025 - 12h26 )

Confira as cotações atualizadas dos principais produtos do agronegócio: o café arábico, em Franca (SP), está sendo vendido a R$2.6 mil por saca de 60 kg; em Altinópolis, a saca de milho custa R$78,8; em Barretos a soja está cotada a R$125 por saca; a arroba do boi gordo em Batatais está a R$ 307; a saca de açúcar em Ribeirão Preto é vendida por R$ 145,76.