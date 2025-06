Veneno de escorpião amazônico pode ajudar no combate ao câncer de mama Pesquisa da USP está em fase inicial, mas aponta potencial para novos tratamentos SP Record Interior SP|Do R7 27/06/2025 - 20h46 (Atualizado em 27/06/2025 - 20h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pesquisadores da USP em Ribeirão Preto (SP) identificaram que uma substância presente no veneno do escorpião amazônico é capaz de destruir células do câncer de mama. O estudo ainda está em fase laboratorial, mas representa uma possível esperança para o desenvolvimento de terapias inovadoras. Paralelamente, histórias como a de Solange reforçam a importância do diagnóstico precoce na luta contra a doença.