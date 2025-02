Visitas guiadas à locomotiva centenária são retomadas em Ribeirão Preto (SP) “Amália nº 12” é um patrimônio histórico da cidade SP Record Interior SP|Do R7 07/02/2025 - 14h48 (Atualizado em 07/02/2025 - 14h48 ) twitter

As visitas guiadas à locomotiva “Amália nº 12”, patrimônio histórico de Ribeirão Preto (SP), vão ser retomadas. Com mais de 100 anos de história, a locomotiva foi restaurada no ano passado e instalada em uma mini estação ferroviária no Parque Maurílio Biagi.

As visitas podem ser feitas a partir do próximo sábado (08), começando às 9h da manhã.