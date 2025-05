Vítimas de erro em cirurgias de catarata receberão pensão vitalícia em São Paulo Mutirão no AME de Taquaritinga deixou 13 pacientes com sequelas SP Record Interior SP|Do R7 20/05/2025 - 21h51 (Atualizado em 20/05/2025 - 21h51 ) twitter

Após sete meses do erro em cirurgias de catarata, o Governo do Estado de São Paulo indenizará os pacientes afetados. O acordo prevê pensão vitalícia no valor de um salário mínimo paulista, dobrado para as vítimas que perderam totalmente a visão. A advogada das vítimas afirma que o benefício contribuirá para a qualidade de vida, garantindo acesso a cuidados médicos e transporte. O erro ocorreu durante um mutirão no Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Taquaritinga, que prejudicou 13 pacientes.