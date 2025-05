Voepass segue com operações suspensas e perde espaço em aeroportos de SP Locais de pouso e decolagem em Congonhas e Guarulhos são redistribuídos até outubro SP Record Interior SP|Do R7 13/05/2025 - 15h50 (Atualizado em 13/05/2025 - 15h50 ) twitter

A companhia aérea Voepass com sede em Ribeirão Preto (SP), continua com as operações suspensas pela ANAC devido a questões de segurança. Durante esse período, os locais de pouso e decolagem nos aeroportos de Congonhas e Guarulhos, anteriormente utilizados pela Voepass, estão disponíveis para outras empresas interessadas. A medida é temporária e é válida até 25 de outubro.