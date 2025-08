Acidente entre carro e VLT causa transtorno no trânsito em Santos (SP) O motorista, um idoso, perdeu o controle do veículo devido ao reflexo do sol Balanço Geral Litoral|Do R7 01/08/2025 - 14h42 (Atualizado em 01/08/2025 - 14h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um acidente envolvendo um carro e o VLT causou transtornos no trânsito de Santos (SP) nesta manhã (1). O incidente ocorreu na linha férrea, na altura da Avenida Francisco Glicério, bloqueando ambos os sentidos. O motorista, um idoso, perdeu o controle do veículo devido ao reflexo do sol. Felizmente, ninguém se feriu gravemente, mas o carro ficou destruído. O guincho foi acionado para liberar a via e permitir a retomada do serviço do VLT.