Acidente entre dois ônibus deixa oito pessoas feridas em Santos (SP) As vítimas tiveram escoriações leves e foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros e SAMU Balanço Geral Litoral|Do R7 29/05/2025 - 15h10 (Atualizado em 29/05/2025 - 15h10 )

No centro de Santos (SP), um acidente entre dois ônibus deixou 8 passageiros feridos. O incidente ocorreu na esquina das ruas João Pessoa e Osvaldo Cochrane, por volta das 5h30 da manhã. Um ônibus intermunicipal avançou o sinal vermelho e colidiu com um ônibus municipal. As vítimas tiveram escoriações leves e foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros e SAMU.