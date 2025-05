Acidente na Rodovia Anchieta deixa mulher presa nas ferragens e combustível na pista Local foi interditado para remoção dos veículos e do combustível Balanço Geral Litoral|Do R7 08/05/2025 - 14h52 (Atualizado em 08/05/2025 - 15h06 ) twitter

Um acidente ocorreu por volta das 7h30 da manhã no quilômetro 46 da Via Anchieta envolvendo um caminhão e um veículo utilitário, que ficou completamente destruído. Uma mulher ficou ferida, presa nas ferragens, mas foi resgatada consciente e encaminhada ao pronto-socorro de Cubatão (SP).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente foi causado por uma pane no sistema de freio do veículo utilitário. Houve vazamento de combustível e a pista foi interditada para remoção dos veículos e do combustível. A normalização do trânsito começou às 11h40, mas ainda há lentidão. Felizmente, os demais motoristas conseguiram escapar ilesos.