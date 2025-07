Adolescente de 12 anos é encontrada após dias desaparecida em Santos (SP) A jovem, que havia saído de casa para encontrar um adolescente de 17 anos, retornou após a repercussão do caso Balanço Geral Litoral|Do R7 11/07/2025 - 14h16 (Atualizado em 11/07/2025 - 14h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma adolescente de 12 anos, desaparecida desde domingo (6) em Santos (SP), foi encontrada em segurança. A jovem, que havia saído de casa para encontrar um adolescente de 17 anos, retornou após a repercussão do caso. A polícia investiga as circunstâncias do desaparecimento, enquanto a mãe, aliviada, acompanha a filha, que está bem e prestando depoimento.