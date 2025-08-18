Após esfaquear e matar o pai, mulher é presa em flagrante andando nua na orla de Itanhaém (SP) A mulher alegou estresse acumulado por cuidar sozinha do pai, que sofria de comorbidades Balanço Geral Litoral|Do R7 18/08/2025 - 14h54 (Atualizado em 18/08/2025 - 14h54 ) twitter

Uma mulher de 40 anos foi presa em flagrante em Itanhaém (SP) após ser vista nua na orla da praia. Abordada pela Guarda Municipal, ela confessou ter esfaqueado e matado o próprio pai, de 74 anos, em seu apartamento. A polícia encontrou a vítima com várias perfurações e apreendeu a arma do crime. A mulher alegou estresse acumulado por cuidar sozinha do pai, que sofria de comorbidades. O caso está sob investigação.