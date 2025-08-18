Após esfaquear e matar o pai, mulher é presa em flagrante andando nua na orla de Itanhaém (SP)
A mulher alegou estresse acumulado por cuidar sozinha do pai, que sofria de comorbidades
Uma mulher de 40 anos foi presa em flagrante em Itanhaém (SP) após ser vista nua na orla da praia. Abordada pela Guarda Municipal, ela confessou ter esfaqueado e matado o próprio pai, de 74 anos, em seu apartamento. A polícia encontrou a vítima com várias perfurações e apreendeu a arma do crime. A mulher alegou estresse acumulado por cuidar sozinha do pai, que sofria de comorbidades. O caso está sob investigação.