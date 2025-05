Aposentada de Santos (SP) aguarda há mais de um ano para fazer cirurgia no quadril Diagnosticada com coxartrose após uma queda, ela depende do SUS e aguarda há quase um ano na fila da Santa Casa

