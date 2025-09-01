Aprenda a fazer uma geleia de morango com anis-estrelado Alessandra Trindade compartilha dicas para obter a textura perfeita e sugere acompanhamentos como queijos e carnes Balanço Geral Litoral|Do R7 01/09/2025 - 15h54 (Atualizado em 01/09/2025 - 15h54 ) twitter

Alessandra Trindade, criadora da marca Comece Bem Antepastos, ensina a preparar uma deliciosa geleia de morango com anis-estrelado. A receita inclui morangos picados, açúcar cristal, limão Taiti e anis-estrelado. Alessandra compartilha dicas para obter a textura perfeita e sugere acompanhamentos como queijos e carnes. Experimente esta geleia aromática e cheia de sabor.