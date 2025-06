Aquário de Santos oferece programação interativa nas férias As inscrições são gratuitas e acontecem presencialmente no aquário. Balanço Geral Litoral|Do R7 30/06/2025 - 15h21 (Atualizado em 30/06/2025 - 15h21 ) twitter

O Aquário de Santos preparou uma programação especial para as férias, com oficinas, atividades na praia e cursos online. As inscrições são gratuitas e acontecem presencialmente no aquário. As atividades incluem simulação de nascimento de tartarugas e caça ao tesouro, voltadas para crianças de 5 a 12 anos. O aquário também celebra 80 anos com uma festa no dia 5 de julho.