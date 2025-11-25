Aumento na frequência de roubos e furtos preocupa moradores de Praia Grande (SP) A onda de crimes, que inclui ataques rápidos a pedestres, tem sido mais frequente à noite

A violência em Praia Grande (SP) tem alarmado a população local. Durante o último feriado prolongado, diversos casos de roubos e furtos foram registrados e capturados por câmeras de segurança. O pedreiro Eusébio, conhecido como Binho, teve seu carro roubado e desmontado. A onda de crimes, que inclui ataques rápidos a pedestres, tem sido mais frequente à noite e em áreas menos iluminadas, aumentando a insegurança na região.