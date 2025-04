Bairro Anhanguera, em Praia Grande (SP), tem rua em situação precária após obras da Sabesp Mobilidade urbana na região ficou prejudicada após as intervenções Balanço Geral Litoral|Do R7 15/04/2025 - 15h31 (Atualizado em 15/04/2025 - 15h31 ) twitter

Moradores do bairro Anhanguera, em Praia Grande (SP), expressam insatisfação com a situação da rua Filomena Mustach após obras realizadas pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp. As intervenções deixaram a rua e as calçadas sem manutenção adequada, complicando a mobilidade urbana, especialmente em dias de chuva.

A Prefeitura de Praia Grande afirma que as obras são responsabilidade da Sabesp e que notificações foram enviadas para que os reparos sejam feitos. A Sabesp ainda não respondeu às solicitações. A comunidade aguarda uma solução rápida para melhorar as condições de acessibilidade e segurança na área.