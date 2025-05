Bairro de Mongaguá (SP) está em situação precária e moradores pedem solução A comunidade clama por ações efetivas e imediatas das autoridades locais Balanço Geral Litoral|Do R7 02/05/2025 - 14h53 (Atualizado em 02/05/2025 - 14h53 ) twitter

Os moradores do bairro Itaguaí, em Mongaguá (SP), enfrentam sérios problemas de infraestrutura e saúde pública. A reportagem do Balanço Geral destaca bueiros entupidos, alagamentos frequentes, terrenos abandonados com lixo acumulado e mato alto, que se tornam focos de proliferação de mosquitos e ratos.

Além disso, a falta de manutenção das ruas e a ausência de lombadas aumentam os riscos para os moradores, especialmente crianças. Apesar das constantes reclamações à prefeitura, as soluções não chegam, agravando a situação com danos estruturais nas residências e riscos à segurança.