Bertioga (SP): falta de iluminação pública e rua esburacada preocupa moradores A Prefeitura foi acionada para verificar a situação e avaliar possíveis irregularidades na área Balanço Geral Litoral|Do R7 14/05/2025 - 15h54 (Atualizado em 14/05/2025 - 16h22 )

São inúmeras as dificuldades enfrentadas pelos moradores do bairro Chácara Vista Linda, em Bertioga (SP), devido à falta de iluminação pública e condições precárias das vias. Os residentes relatam a sensação de insegurança ao transitar por ruas escuras e esburacadas, especialmente em dias chuvosos. A Prefeitura de Bertioga foi acionada para verificar a situação e avaliar possíveis irregularidades na área, o que pode estar impedindo melhorias na infraestrutura. A Secretaria de Serviços Urbanos planeja uma vistoria para tomar as providências necessárias, enquanto os moradores aguardam por condições dignas e seguras.