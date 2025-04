BG na mesa: aprenda a fazer batata gratinada com atum e ingredientes baratos Surpreenda-se com o resultado de uma refeição saborosa e econômica Balanço Geral Litoral|Do R7 07/04/2025 - 15h14 (Atualizado em 07/04/2025 - 15h14 ) twitter

Descubra como preparar uma deliciosa batata gratinada com atum utilizando ingredientes acessíveis com a chef Andreia Castro. Esta receita é uma excelente dica para quem busca uma refeição saborosa e econômica. Acompanhe o passo a passo e surpreenda-se com o resultado.