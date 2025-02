Bombeiro acusado de empurrar a própria mãe da janela participa da reconstituição do crime Idosa caiu do terceiro andar e faleceu dias depois, no bairro da Aparecida (SP) Balanço Geral Litoral|Do R7 31/01/2025 - 17h15 (Atualizado em 31/01/2025 - 17h15 ) twitter

Peritos da Polícia Científica e policiais da Delegacia da Mulher de Santos participaram da reconstituição do crime que vitimou Geralda Correia de Jesus, de 76 anos, em novembro de 2024. O seu filho, Hórus Alves Monteiro de Jesus, é o principal suspeito de empurrá-la da janela do terceiro andar do apartamento onde moravam.

Além dos peritos e do acusado, também participou da reconstituição, no bairro da Aparecida (SP), um morador do mesmo prédio, considerado a principal testemunha do caso. Hórus Alves Monteiro de Jesus voltou para o presídio Romão Gomes após a reconstituição.