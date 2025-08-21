Bombeiro de Praia Grande (SP) enfrenta desafio de correr 24 horas sem parar O evento começa sexta-feira (22) às 20h Balanço Geral Litoral|Do R7 21/08/2025 - 15h56 (Atualizado em 21/08/2025 - 15h56 ) twitter

Flávio, um bombeiro e guarda-vidas de Praia Grande (SP), se prepara para um desafio pessoal: correr 24 horas sem parar na orla da cidade. Inspirado por sua paixão por desafios, ele espera motivar outros a se exercitarem. Amigos e seguidores são convidados a participar e apoiar, com a arrecadação de alimentos para o Fundo Social de Solidariedade. O evento começa sexta-feira (22) às 20h.